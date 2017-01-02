قام مغردون عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بإعادة النشر لتغريدة لجنة الاحتراف الخاصة بتهنئة الدكتور عبدالله البرقان بمناسبة انتخابه عضو مجلس إدارة بالاتحاد السعودي لكرة القدم في دورته الثانية وسط إستغرابهم الشديد .
وبحسب صحيفة “عكاظ” جاء استغرابهم بعنوان «البرقان يهنئ نفسه» على اعتبار أن الدكتور عبدالله البرقان هو من يدير حساب اللجنة في تويتر، وهو أيضا المحتفى به عضوا منتخبا في مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم الجديد.
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