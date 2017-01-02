لفظ مواطن في العقد الثالث من عمره يعمل بوزارة الثقافة والإعلام بمنطقة نجران ، أنفاسه الأخيرة ، مساء أمس السبت، بعد تعرضه لعدة طلقات نارية أودت بحياته.
ومن جانبه ، قال الناطق الإعلامي بشرطة منطقة نجران النقيب عبدالله بن محمد العشوي أن غرفة العمليات تلقت بلاغ عن وجود شخص ملقى على الارض مضرج بالدماء وبه عدة طلقات وقد فارق الحياة.
واوضح العشوي :” باشرت الحاله فرق الضبط الجنائي والمختصين وتم إنهاء كافة الإجراءات الاوليه واتضح ان المجني عليه سعودي يبلغ من العمر ٣٥ عام وتم إيداع جثمان المقتول في ثلاجة الموتى لحين انتهاء إجراءات التحقيق”. وفق “صدي”.
واكد العشوي عن أن الجاني قام بتسليم نفسه للجهات الأمنية في منطقة الرياض مرجعا سبب ارتكابه للجريمة بخلافات شخصية سابقة، مؤكدا بأن العمل جاري على استلام الجاني وإكمال مجريات التحقيق تحقيقا للعداله.
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