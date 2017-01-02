نظرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أمس “الأحد”، دعوى قضائية ضد مقيم يمني تتهمه بالارتداد عن الإسلام والإساءة للنبي ﷺ وزوجاته.
وشملت لائحة الاتهامات التي قدمها المدعي العام، الارتداد عن الإسلام بادعائه أنه لم يعد يصلح لهذا الزمان، والتطاول على النبيﷺ وزوجاته، والأنبياء الآخرين، وسب الصحابة، بالإضافة إلى الإساءة لقيادة المملكة، والتطاول على دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب، ووصفه لمن يتبعها بالتكفيريين.
وأنكر المتهم الذي يعمل “فني تكييف” تهمة الردة عن الإسلام، وطالب بإمهاله للجلسة القادمة لتقديم دفوعه.
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