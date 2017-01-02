تسبب مقطع فيديو وثّق خلو مركز صحي بحفر الباطن من العاملين فيه، في إعفاء مدير المركز الصحي، ومعاقبة جميع الأطراف المتسببة في الأمر.
وأوضحت مديرية الشؤون الصحية بحفر الباطن، في بيانٍ رسمي لها أمس، الأحد، أنه بناءً على المقطع الذي جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تم تشكيل لجنة تضم جميع الجهات الرقابية والوقوف على حيثيات المقطع والتحقيق مع جميع الأطراف المتسببة بذلك.
وأفادت بأن اللجنة المشكلة للتحقيق في الواقعة خلصت إلى إعفاء مدير المركز الصحي، وإصدار عقوبات متفاوتة على بقية المتسببين، مطالبة جميع العاملين في القطاع الصحي بأن يتحلوا بأخلاقيات المهنة والالتزام بساعات العمل، ومحذرة من أنه لن يكون هناك تهاون في إصدار العقوبات بحق المقصرين في أداء واجباتهم تجاه المرضى.
https://www.youtube.com/watch?v=EiftECckv8U
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