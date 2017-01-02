ذكرت مصادر أن مقطع الفيديو الذي ظهر فيه مواطنون وتبدو عليهم حالة غضب بإحدى القاعات، قد حدث الأسبوع الماضي، خلال قرعة توزيع أراضي المنح من قِبل أمانة منطقة جازان.
وبيّنت المصادر، بحسب صحيفة “سبق”، أن المواطنين كانوا يعترضون على الأمانة؛ بسبب تسليمهم أراضي بعيدة وفي منطقة صحراوية وخالية تماماً من أي خدمات، لافتةً إلى أن بعضهم رفض تسلم الأراضي، مطالبين بمنحهم مخططات بديلة لتتماشى مع توجيهات القرارات الملكية، التي تشترط تطوير الأراضي قبل منحها.
وكان مغردون بـموقع “تويتر”، قد تداولوا مقطع فيديو يُظهر مواطنين في حالة غضب على موظفين داخل إحدى القاعات، دون أن يشيروا في حينها إلى مكان تصوير الفيديو أو سببه.
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