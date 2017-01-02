باشر معلم يعمل في مركز ميقوع التابع لمحافظة طبرجل بمنطقة الجوف، عمله صباح أمس الأحد، بعد يوم واحد فقط من زواجه.
وأوضح المعلم حمود الشتيوي، وفقاً لصحيفة “سبق”، أنه رغب في الحضور من أجل استكمال ما تبقى من المناهج، التي يدرسها لطلابه في مدرسة أبي حنيفة النعمان لتحفيظ القرآن، قبل انتهاء الفصل الدراسي الأول.
ولفت إلى أن حفل زواجه أقيم مساء الجمعة الماضي، ولم ينوِ التغيب عن المدرسة، على الرغم من أن لديه رصيد إجازة، مبيناً أنه يسكن في بلدة ميقوع، ومنزله قريب من المدرسة، وليس لديه ما يستدعي الغياب.
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