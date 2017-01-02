كشفت مصادر عن تقديم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، خطابًا إلى الجهات المعنية للتضرر من وجود مشاهير التواصل الاجتماعي بالأسواق التجارية والمولات، وهو ما يؤدي إلى حدوث شغب وتجمعات في تلك المناطق وتسابق الجماهير للتصوير معهم.
وأوضحت المصادر وفقًا لـ “المواطن”، أنه صدر قرارًا بتوجيهات عُليا بمنع المشاهير من دخول المولات والأسواق التجارية، خصوصًا وأن الهيئة قدمت ما يُثبت بوقوع محاذير شرعية ونظامية في تلك التجمعات، مؤكدة أن الجهات الأمنية تجمع معلومات حاليًا عن دعوات مشاهير التواصل الاجتماعي للمواطنين والتي تهدف إلى الإعلان عن منتجات.
وأضافت: أصحاب المحلات التجارية يتسببون في تجمهر المواطنين، وليس لديهم تقنين لمثل هذه التجمعات، مما يؤدي إلى خروج الأوضاع عن السيطرة في بعض الأحيان، وهو ما أدى إلى صدور تعليمات بمنعهم من القيام بأي إعلان دون موافقة الجهات المختصة، حيث يتعرض المخالفون منهم لعقوبات.
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