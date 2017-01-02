بدأت الوزارات والجهات الحكومية اليوم الأحد، الموافق للأول من يناير للعام الجديد 2017 في استلام ميزانياتها بشكل رسمي، وذلك بعد إقرار مجلس الوزراء الخميس الموافق 22 ديسمبر الميزانية العامة للدولة.
وتسلمت الوزارات والقطاعات الحكومية بياناً يتضمن تفاصيل ميزانية كل جهة للعام المالي الجديد 1438 / 1439هـ 2017م وذلك للبدء بالعمل بها بشكل رسمي.
يشار إلى أن الميزانية بلغت الإيرادات المتوقعة فيها 692 مليار ريال، فيما يتوقع أن تصل النفقات فيها إلى 890 مليار ريال بحسب صحيفة سبق.
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