روى الشاعر يوسف العصيمي موقفا شعريا له مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في افتتاح مهرجان الجنادرية العام الماضي، واصفًا إياه بأنه رجل يعرف الأدب والتاريخ والشعر.
وقال العصيمي في برنامج “الثامنة” على قناة “إم بي سي”، إنه كان مع الشعراء على يمين الملك في مضمار الهجن يلقي القصيدة، وكان من الطبيعي أن يتجه نظر الملك سلمان للأمام تجاه الهجن، إلا أنه كان يلتفت إلى العصيمي ويبدي إعجابه ويبتسم عندما يلقي بيتا متميزا من الشعر.
وأضاف أنه عندما انتهى من القصيدة ناداه الملك، وأثنى على القصيدة وشكره، وقال له “أنت عصيمي برقاوي؟”، فرد عليه بالإيجاب، وبعد أن غادره بخطوات دعاه مرة أخرى، وسأله عن بيت شعر ومن قاله فلم يعرف العصيمي، فقال له خادم الحرمين “هذا قاله خالي محمد الأحمد السديري”، والذي لقبه العصيمي بأمير شعراء الجزيرة العربية.
وأشار الشاعر إلى أن الملك سلمان أخبر ملك البحرين الملك حمد بن عيسى، والذي كان برفقته، عن العصيمي وقبيلته وعائلته، وعدد له بالتفصيل الشعراء منهم والعلماء وغيرهم. وفق “أخبار 24”.
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