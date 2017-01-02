أكد المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والبترول والثروة المعدنية، أن ما حققه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز من إنجازات في عامين فقط، يحتاج غيره لإنجازه عشرات السنين.
وقال في كلمة قصيرة له اليوم (الأحد) بمناسبة ذكرى البيعة الثانية لخادم الحرمين الشريفين: “إن مسيرة سنتين صنع خلالها الملك سلمان من إنجازات ما يستغرق عشرات السنين من غيره، فهو ملك الحزم والعزم والرؤية الثاقبة”.
وتابع الفالح: “ورأينا ذلك يتجسد جليا للكل خلال هذا العام، عندما قاد خادم الحرمين الشريفين أجهزة الدولة في بلورة هذه النظرة لرؤية المملكة 2030، ورأينا قيادة العديد من الإصلاحات في كافة المناحي في المملكة العربية السعودية”.
وفق “أخبار 24”.
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