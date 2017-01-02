قام أحد لصوص السيارات بسرقة سيارة كانت متوقفة في حي العريجاء بالرياض وهي في وضع التشغيل، وتتبع شركة المياه الوطنية.
وأظهر مقطع التقطته كاميرا مراقبة خاصة بأحد المحلات، السيارة متوقفة أمام المحل بعد أن تركها قائدها في وضع التشغيل، وعليها شعار الشركة الوطنية للمياه، حيث اقترب لص من السيارة بهدوء، ومن ثم انسل داخلها، وبدا أنها توقفت منه للحظات، إلا أنه تمكن من تشغيلها، وفر هاربًا بها.
يذكر أن الإدارة العامة للمرور حذرت أكثر من مرة من ترك السيارة بوضع التشغيل عند النزول منها لقضاء غرض ما، حيث يتسبب ذلك في سرقتها وتعريض حياة من بها من أفراد الأسرة للخطر إن وجدوا.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج