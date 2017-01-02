وثق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة فرحة هستيرية لمشجع أهلاوي صغير كان قد فقد الأمل في فوز فريقه على الفتح في اللحظات الأخيرة من مباراة الأهلي في الجولة الـ 15 من دوري جميل للمحترفين.
وأظهر المقطع المشجع الأهلاوي الصغير وقد غادر مقعده في استاد “الجوهرة” ليجلس وحيدا بعيدا عن المباراة التي شارفت على الانتهاء، ليعبر عن توتره لمشجع آخر سأله عن أسباب ابتعاده عن المباراة، ويؤكد له أنه ما زال هناك أمل في 5 دقائق باقية من المباراة.
وأبان المقطع إصرار المشجع الصغير على تشاؤمه أن يحرز الأهلي الفوز في الخمس دقائق الأخيرة، وفجأة ينفجر الملعب وينفجر المشجع الصغير فرحا ليهرول باتجاه الملعب بعد إحراز الأهلي هدف الفوز بالمباراة.
وفق “أخبار 24”.
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