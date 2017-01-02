لاقت صورة متداولة اليوم (الأحد)، لمواطن في سيارته يطعم مجموعة من القردة من داخل سيارته في هدوء، اهتمام واستحسان المغردين على مواقع التواصل الاجتماعي.
وبدا في الصورة مواطن وقد جلس في سيارته، في حين تجمع على السيارة عدد من القردة، صغارًا وكبارًا، طلبا للطعام، حيث يقوم المواطن بإطعامها بيده على طريق الهدا في مدينة الطائف.
وعبر المتابعون عن إعجابهم بالصورة التي عكست رحمة كبيرة بهذه الحيوانات، وهو ما أوصى به ديننا الحنيف، وحث عليه في مواضع عديدة، فيما قال آخرون إن كثيرا من العرسان يفعلون ذلك إذا ذهبوا إلى الطائف.
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