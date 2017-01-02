أحالت إدارة التعليم في منطقة مكة المكرمة، قادة بعض المدارس إلى التحقيق، بعد رصد مخالفات تتعلق بتصوير أسئلة الاختبارات.
وتمثلت المخالفات في إجبار المعلمين والمعلمات على دفع رسوم مالية، قيمتها 100 ريال لكل مادة، بحجة تأمين مستلزمات تصوير أسئلة الاختبارات النهائية، في مخالفة للأنظمة والتعليمات.
وقال الناطق الرسمي للإدارة طلال الردادي، الأحد (1 يناير 2017)، إن الميزانية التشغيلية للمدارس تجاوزت 36 مليون ريال هذا العام، ولها بنود صرف محددة، منها تصوير الأسئلة، وتأمين كل مستلزمات ذلك، فيما يعد تصوير الأسئلة خارج المدرسة مخالفة تستوجب العقوبة، مختتمًا حديثه بأن من يخالف ذلك من قادة المدارس سيعرض نفسه للمساءلة والإحالة للتحقيق، داعيًا إلى ضرورة التزام الأنظمة في هذا الشأن.
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