قضت القوات السعودية اليوم (الأحد)، على عدد من عناصر ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح، وذلك قبالة نجران.
وأوضحت مصادر، أن عدد القتلى بلغ 25 عنصراً من ميليشيات الحوثي، بينهم القيادي أبو شهاب الحمزي، في ضربة جديدة ضد قوات الانقلابيين.
يذكر أن المناطق الحدودية اليمنية شهدت الفترة الأخيرة مقتل المئات من ميليشيات الحوثي، بينهم قادة ميدانيون وعسكريون، في قصف مدفعي وغارات جوية مكثفة للتحالف والقوات السعودية، بمشاركة مروحيات الأباتشي.
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