هبطت طائرة سعودية اضطراريا الأحد (1 يناير 2017)، بمطار القاهرة الدولي، أثناء رحلتها من تركيا في طريقها إلى الرياض، وذلك لإنقاذ حياة راكب تركي الجنسية أصيب بأزمة قلبية حادة.
وقالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، إن برج المراقبة تلقى إشارة من قائد رحلة شركة طيران “ناس” القادمة من تركيا في طريقها إلى السعودية، بالسماح له بالهبوط اضطراريا بالمطار بسبب إصابة راكب تركي بأزمة قلبية حادة فوق الأجواء المصرية، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأضافت المصادر أنه تم السماح للطائرة بالهبوط واستدعاء سيارة إسعاف وطاقم طبي تحت إشراف الدكتور مدحت قنديل مدير الحجر الصحي بالمطار، وتم عمل الإسعافات الأولية، ونقل المريض إلى مستشفى هليوبوليس لتلقي العلاج.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج