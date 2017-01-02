كشف رئيس نادي الاتفاق ، خالد الدبل ، حقيقة رحيل ثنائي فريقه ” محمد كنو وعلي الزقعان ” عن صفوف فارس الدهناء في فترة الإنتقالات الشتوية الحالية،مقدماً اعتذاره للاتفاقيين على الخسارة أمام النصر بالجولة الخامسة عشر من دوري جميل للمحترفين.
قال رئيس نادي الاتفاق ” خالد الدبل ” في تصريحات لإذاعة يو إف إم : ” الحمدلله على كل شيء ،قدمنا شوط أول جيد ضد النصر ولكننا لم نستغل الفرص التي سنحت لنا ،ولكن في الثاني تراجعنا بعض الشيء وحضرت سيطرة العالمي وهجماته وسجل هدفين ،وخسرنا بنهاية المطاف،وأعتذر لجميع الاتفاقيين على الخسارة ،وأعدهم بتعويض ما حدث وتصحيح الأخطاء فيما هو قادم”. وفق “هاتريك”.
أضاف : ” أتممنا الاتفاق مع أحد اللاعبين الأجانب للتعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية ونفاوض أجنبي آخر”.
ختم خالد الدبل ،بقوله : ” حتى اللحظة الحالية اللاعب محمد كنو مستمر مع نادي الاتفاق ولم يصلنا أي عرض للتعاقد معه،ولا يوجد عرض من نادي الاتحاد للاعب علي الزقعان وربما تكون هناك مفاوضات مباشرة بين الإدارة الاتحادية ووكيل اللاعب ولكن لم يصلنا أي عروض من العميد لضمه ، وقدمنا عرض لتجديد عقد اللاعب علي الزقعان قبل دخوله الفترة الحرة، واللاعب طلب وقت لدراسته “.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج