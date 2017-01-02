أكد “عبدالله جاسم” وكيل أعمال الكويتي “فهد الأنصاري” لاعب فريق الكرة الأول بنادي الاتحاد ,أن موكله تلقي العديد من العروض داخل المملكة وأحد الأندية القطرية بهدف التعاقد معه خلال الفترة المقبلة.
وذكر في تصريحاته لقناة الكاس :” تلقينا عروضا من أندية سعودية ونادي قطري.. والأولوية لتجديد العقد مع الاتحاد جدة”.
وأضاف :” سأكمل مفاوضات تجديد العقد مع إدارة الاتحاد بعد إسبوعين”.
يُذكر أن الأنصاري صاحب 29عاماً بدأ اللعب مع الفريق الأول بنادي القادسية الكويتي في موسم 2006/ 2007 ,قبل أن يتم أعارته إلى الإتحاد في عام 2016. وفق “جول كوم”.
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