أبدى رئيس نادي النصر، الأمير فيصل بن تركي سعادته الكبيرة بالفوز الثمين الذي حققه فريقه ضد ضيفه الاتفاق بثنائية نظيفة ضمن الجولة الخامسة عشر من دوري جميل للمحترفين ، مؤكدا بأنه قدم التهنئة لعادل عزت بعد فوزه بانتخابات رئاسة اتحاد كرة القدم.
قال الأمير فيصل بن تركي في تصريحات لإذاعة يو إف إم : ” نحمد الله على الفوز المميز ضد الاتفاق ،وكان من المهم جداً أن نحقق ثلاث نقاط قبل فترة التوقف رغم نقص ثمان لاعبين”.
أضاف : ” هنئت الدكتور عادل عزت على انتخابه رئيسا لإتحاد كرة القدم في الفترة المقبلة، ونأمل أن يكون الاتحاد الجديد على قدر تطلعات الجماهير السعودية”. وفق “هاتريك”.
أنهى الأمير فيصل بن تركي ،قائلاً : ” نتمنى أن يطلب نادي الهلال حكام أجانب لإدارة مبارياته ،وسبق أن طلبنا 14 حكم أجنبي في سنة 2015 “.
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