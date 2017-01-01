أكدت مصادر الخرج اليوم المتواصلة مع وزارة الصحة بأن ما لوحظ في الفترة الأخيرة من عدم توفر تطعيمات الأطفال لسن شهرين وأربعة أشهر بالمستشفيات الحكومية والمراكز الصحية الأولية ، هو بسبب انتهاء عقد المورد السابق وعدم الاتفاق على بنود التجديد مما استهلك وقت طويل ، وكذلك اجراءات التعاقد مع مورد جديد .
وأضاف المصدر أنه سيكون الأسبوع القادم هو الموعد لوصول التطعيمات تدريجيا بالمناطق ثم المحافظات ، كانت الفترة السابقة والتي نفدت بها الكميات من المستشفيات والمراكز الصحية واجبار الأباء لتطعيم ابنائهم بالمستوصفات الأهلية وهي بأسعار عالية وقد لا يستطيعها البعض .
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