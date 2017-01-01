عقدت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية باليمامة اجتماعاً برئاسة رئيس مجلس إدارتها الشيخ عبدالعزيز بن عبدالرحمن الداعج وبحضور أعضاء مجلس الإدارة.
وتم مناقشة عدداً من الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الاجتماع واتخذت حيالها القرارات التالية:
١-اعتماد برامج السنة القادمة ٢٠١٧م .
٢-اعتماد مذكرات التفاهم مع ٢٠ جهة حكومية .
٣-مناقشة خطة افتتاح ديوانية اللجنة والندوة المصاحبة .
وبهذه المناسبة يدعو رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عموم المواطنين في الخرج واليمامة إلى حضور حفل افتتاح ديوانية اليمامة في مقرها الجديد يوم الجمعة الموافق١٤٣٨/٠٤/٠٨هـ بعد صلاة المغرب، والفعالية المصاحبة لها وهي ندوة عن اليمامة والخرج للأستاذ الدكتور عبدالعزيز بن سعود الغزي والأستاذ الدكتور عبدالله بن سعد الخالدي .
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