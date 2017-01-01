وقد أوضح العبدالجبار أن هذا الملتقى الذي يستفيد منه عدد كبير من طلاب المحافظة في برنامج زيارات مجدول مسبقاً إلى رفع الوعي بقضايا الشباب والقضايا الأمنية التي تحيط بهم في ظل المتغيرات الحديثة, وانتهاج الإدارة مبدأ التوعية بما يهم الشباب ويصب في صالح الوطن, وتنمية مداركهم من خلال محاضرات ومعارض ودورات تدريبية يقيمها متخصصين.
من جانبه قال قائد ثانوية الملك فهد عبدالله الشهراني أن المدرسة بالتعاون مع إدارة التعليم خططت لهذا البرنامج منذ بداية الفصل الدراسي, وتم إقرار محاوره بناءا على دراسات وتجارب سابقة للإدارة ولعدد من الجهات المختصة حيث أثبت هذا البرنامج فعاليته وثمرته وحاجة الجيل الحالي إلى تنمية مداركه حيال القضايا التي تهمه, مبيناً أن المدرسة وكافة طاقمها يعملون جاهدين من أجل خدمة المجتمع والشباب والعمل من أجل تكامل الأدوار مع الجهات الحكومية الأخرى.
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