بحضور الرمز الرياضي نجم المنتخب ونادي الكوكب الكابتن شايع النفيسة ورئيس النادي الأستاذ دباس الدوسري ونجم الطائرة ومشرف النشاط الرياضي الاستاذ منصور العبيد والكابتن هباش الهباش ومدير صالة الطفيل الرياضية الاستاذ راشد فايز . اختتمت بطولة الكوكب وعالم الكرة بثانوية الملك فهد بالخرج .
انتهت اشواط المباراة الاصلية بفوز الصف الثاني اول وحصولهم على كأس البطولة .
بعد ذلك دعا قائد المدرسة الأستاذ عبدالله بن خلف الشهراني ضيوف الحفل لتكريم الفائزين بجوائز البطولة والمقدمة من رعاة البطولة وهم : نادي الكوكب وعالم الكرة وصالة الطفيل .
قدم أ.دباس الدوسري هدية مالية خاصة للفريق الفائز بالبطولة قدرها 500 ريال .
هذه البطولة برعاية إعلامية من صحيفة الخرج اليوم الالكترونية .
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