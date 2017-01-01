أنهت إدارة التعليم بمحافظة الخرج ممثلةً بقسم التوعية الإسلامية – بنات – تصفيات مسابقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز- حفظه الله- لحفظ القرآن الكريم في دورتها التاسعة عشرة للعام الدراسي 1437/ 1438هـ على مستوى مدارس المحافظة ، وذلك يوم الخميس الموافق 30 / 3/ 1438 هـ في مقر مركز التدريب التربوي بالخرج حيث أجريت تصفيات المسابقة للطالبات الفائزات على مستوى المدارس في فروع المسابقة . في نهاية المسابقة تم تسليم المتسابقات شهادة شكر وتقدير مقدمة من قسم التوعية الإسلامية وسيتم بمشيئة الله إعلان نتائج هذه التصفيات لاحقًا ، ورئيسة قسم التوعية الإسلامية أ. زهرة الشدي أعربت عن شكرها للمساعد للشؤون التعليمية –بنات- أ. شريفة بنت شعلان القرني على اهتمامها ودعمها المتواصل لمشاريع وخطط التوعية الإسلامية ، كما قمت الشدي شكرهالقسم التدريب التربوي على حسن تعاونه لاستضافة التصفيات كما أعربت عن شكرها لمنسقة المسابقة مشرفة التوعية الإسلامية أ. موضي القحطاني ولأعضاء لجنة تحكيم المسابقة على جهودهن المبذولة لإنجاح المسابقة كماتقدمت بالشكر للمدارس المشاركة على جهودهن في دعم المتسابقات ورعايتهن وتشجيعهن على المشاركة في المسابقة ومتابعتهن وإجراء التصفيات لهن على مستوى المدرسة متمنية للجميع التوفيق والسداد وسائلة الله تعالى أن يجزي راعي هذه المسابقة خيرًا وأن يجعل ما قدم لخدمة كتاب الله في ميزان حسناته وأن يحفظ هذه البلاد ويديم عليها عزها وأمنها وإيمانها .
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