تلقى سعادة مدير التعليم بمحافظة الخرج الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله العبدالجبار خطاب شكر وتقدير من سعادة وكيل الوزارة للتعليم الدكتور نياف بن رشيد الجابري وذلك لاستضافة تعليم الخرج برنامج ( طرق وأدوات جديدة في تقويم مهارات التربية البدنية ) خلال الفترة من 8 – 9 / 3 / 1438 هـ والذي كان له أطيب الأثر في نفوس المشاركن في البرنامج وتحقيق أهدافه ..
والشكر موصول لكل من : الأستاذ صالح بن محمد الحديثي مدير الإشراف التربوي
الأستاذ منصور بن عبدالعزيز العبيد رئيس قسم التربية البدنية
الأستاذ عبدالعزيز بن فهد الشاهين مشرف التربية البدنية
الأستاذ خالد بن محمد الطمرة مشرف التربية البدنية
وجميع اللجان العاملة في إدارة وتنظيم هذا البرنامج متمنياً المزيد من هذا الجهد والعطاء والتميز .
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