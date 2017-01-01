كشفت وزارة الداخلية اليوم (الأحد) عن صور وأسماء 3 أشخاص مطلوبين للجهات الأمنية، شاركوا بالتنفيذ المباشر في جريمة اختطاف القاضي بدائرة الأوقاف والمواريث محمد الجيراني، داعية من تتوفر لديه معلومات عنهم إلى إبلاغ الجهات الأمنية، على أن يسري بحق من يبلغ مكافآت الأمر السامي.
وأوضحت أن المطلوبين هم :محمد حسين علي العمار، وميثم علي محمد القديحي، وعلي بلال سعود الحمد، وهم ممن نشرت أسماؤهم ضمن قائمة تضم 9 مطلوبين للأجهزة الأمنية في 29 /1/ 1438هـ.
ودعت الوزارة كل من تتوفر لديه معلومات عن هؤلاء المطلوبين أو من سبق الإعلان عنه من المطلوبين أو أي معلومات عن مكان تواجد المختطف إلى المبادرة بالإبلاغ عن ذلك على الرقم ( 990 ) أو أقرب جهاز أمني، وإلا فلن يكون أي شخص تكشف التحقيقات المستقبلية عن وجود علاقة أو صلة له بإخفاء أي معلومات عن هذه الجريمة بمنأى عن المساءلة واعتباره شريكاً فيها. وفق “أخبار 24”.
وذكرت أنه يسري في حق من يبلغ عن أي منهم المكافآت المقررة بالأمر السامي الكريم، الذي يقضي بمنح مكافأة مالية مقدارها مليون ريال لكل من يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض على أحد المطلوبين، وتزداد هذه المكافأة إلى 5 ملايين ريال في حال القبض على أكثر من مطلوب، وإلى 7 ملايين ريال في حالة إحباط عملية إرهابية.
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