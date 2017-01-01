أعلنت وزارة الخدمة المدنية اليوم (الأحد) عن مواعيد فترات التحوير للعام المالي 1438 / 1439هـ، لاستقبال طلبات تحوير الوظائف وفقاً لقواعد تصنيفها، لافتة إلى أن الفترة الأولى ستبدأ بنهاية الشهر الحالي.
وأضافت أن مواعيد بقية فترات التحوير العشر ستتوالى بدءا من نهاية الشهر المقبل وحتى الفترة العاشرة التي ستبدأ 27 محرم 1439هـ، لافتة إلى أنه تم تحديد مواعيد وصول الوظائف المطلوب تحويرها وصدور قرارات التحوير لكل فترة، مطالبة الجهات الحكومية بالالتزام بالمواعيد في تقديم الطلبات وعدم التأخير.
من جهته، أوضح وكيل الوزارة بالنيابة عبيدالله بن حمدان آل صنعاء في التعميم الموجه للجهات الحكومية، أن تحوير الوظائف يأتي انطلاقا من المرسوم الملكي الخاص بميزانية العام، الذي نص على أن تعتمد التشكيلات الإدارية لكل جهة حسبما صدرت بها الميزانية العامة، ولا يجوز تعديلها إلا بقرار من مجلس الوزراء. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن الأمر الملكي نص كذلك على أنه يجوز بقرار من وزير الخدمة المدنية تحوير مسميات الوظائف وفقاً لمقتضيات قواعد تصنيف الوظائف وتخفيض المراتب، وذلك بناء على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة الخدمة المدنية والجهات ذات العلاقة.
يشار إلى أن تحوير الوظائف يقصد به تغيير مسمى وظيفة معتمدة بميزانية أحد أجهزة الدولــة إلى مسمى آخر استجابة لمتطلبات قواعد التصنيف، أو حاجة التنظيم، أو كليهما معاً، على ألا يترتب على هذا التحوير رفع لمستوى الوظيفة (المرتبة) أو تغيير في الهيكل التنظيمي القائم.
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