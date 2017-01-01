نفّذ قسم الإشراف التربوي ممثلاً بشعبة الدراسات الإسلامية يوم الخميس اللقاء التربوي الثاني بعنوان ” وأمرهم شورى بينهم ” الخاص بالمجلس الاستشاري لمعلمات العلوم الشرعية وبقيادة المشرفات : عفاف العتيبي،، شيخة البعيجان و تناول اللقاء مناقشة ما يلي : تقرير فريق المتابعة ، تقرير فريق مجلة النبراس ، تقرير فريق التخطيط للبرامج والفعاليات ، تقرير فريق الطالبات والقائدات ، تقرير فريق مشروع هو السبيل ..
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