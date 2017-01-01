ألزمت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” مصرف الراجحي بإعادة ما تم خصمه بالزيادة عن قسط شهر ديسمبر من عملائه إلى حساباتهم.
وقالت المؤسسة في بيان صادر مساء اليوم (الأحد) إن مصرف الراجحي قام خلال شهر ديسمبر بخصم ما يزيد عن النسبة المحددة نظاماً، ما نتج عنه تأثر بعض العملاء.
وتابعت: “نحيط العملاء المتأثرين بذلك بأنه تم توجيه المصرف بالإعلان لعملائه عن هذا الخلل وإعادة ما تم خصمه بالزيادة عن قسط شهر ديسمبر إلى حساباتهم خلال يومي عمل، دون الحاجة إلى تقدّم العميل بطلب إلى المصرف، والتواصل مع العملاء المتأثرين لإعادة جدولة القسط المتأخر، دون أن يكون هناك أي تكلفة إضافية على العميل”. وفق “أخبار 24”.
وأوضحت “ساما” أنه جار العمل على تحديد المسببات، وبناءً على ما سيتضح ستتخذ المؤسسة الإجراءات النظامية المناسبة.
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