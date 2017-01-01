عبرت أسرة قاضي دائرة الأوقاف والمواريث المختطف الشيخ محمد الجيراني عن شكرها لوزارة الداخلية على ما تبذله من جهود للقبض على المتورطين في الجريمة، وذلك في أول تعليق لهم على إعلان الجهات الأمنية القبض على 3 أشخاص متورطين في الحادثة.
جاء ذلك في تصريح لزوجته عقب إعلان بيان الداخلية بالقبض على 3 من المتورطين في الحادثة، حيث قالت إنها بالنيابة عنها وعن أبناء أسرة الجيراني، تتقدم بالشكر للأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية، ومحافظ القطيف عبدالعزيز الصفيان، ولجميع الجهات الأمنية، ولكافة أبناء وأهالي محافظة القطيف والوطن لوقوفهم معهم واهتمامهم وتعاطفهم مع قضية الشيخ.
ودعت كل من يملك أي معلومة بشأن قضية الاختطاف أن يبلغ الجهات الأمنية بها فوراً أو يتواصل مع أسرته، مطالبة جميع وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بعدم استغلال حادثة اختطاف القاضي لتوجيه الاتهامات ونشر الإشاعات حول حادثة الاختطاف.
فيما قال عميد وكبير أسرة الجيراني أحمد الجيراني بحسب “سبق”: “نحن لا نشكر وزارة الداخلية ورجال الأمن فقط لأنهم أعلنوا هذا البيان، نحن نشكرهم دوما في هذا الأمر وغيره، فالجهود التي يبذلونها لحماية الوطن والمواطنين وللحفاظ على الأمن واضحة للجميع”.
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