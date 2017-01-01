اقتحم شابان سعوديان عالم صيانة الجوالات بفكرة جديدة، عن طريق عربة يتنقلان بها بين الأحياء ويستقبلان الاتصالات عن طريق الرقم الذي وضعاه على مركبتهما.
وتتلخص فكرة الشابين في مركز صيانة متنقل بمكة المكرمة، يصل لمكان إقامة العملاء لصيانة جوالاتهم بعد استقبال طلباتهم عن طريق رقم الهاتف المخصص والمنشور على مركبتهما، وهو ما يعطي العملاء اطمئنانا على سرية وخصوصية أجهزتهم، حيث تتم صيانتها أمام أعينهم.
وكشف الشابان عن تفاعل كبير من المواطنين مع فكرتهما التي لاقت استحسان كثيرين، مؤكدين أنهما عندما يتلقيان الاتصال يتوجهان للمنزل ويقفان بالسيارة أمامه، ويعملان على صيانة الجهاز في المكان نفسه بعد الاتفاق على السعر.
وأشارا إلى أن الفكرة بدأت بعدما شاهدا طفلة معاقة لا تستطيع أن توصل جوالها إلى المحال فأخذاه منها وأصلحاه وأعاداه لها، ومن هنا جاءت فكرة السيارة المتنقلة للصيانة، وأكدا وفقا لـ”سبق” أنهما بفكرة السيارة تغلبا على مشكلة الإيجارات العالية التي سيتكلفانها حال افتتاحهما لمركز متخصص.
ولفتا إلى استفادتهما الكبيرة من الدورات التي نفذتها المملكة لصيانة الجوالات والتي أكسبتهما خبرة كافية لتقديم الخدمة للمواطنين.
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