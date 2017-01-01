أحبط جمرك مطار الملك خالد الدولي بالرياض اليوم (الأحد) محاولة لتهريب كمية من مادة “الهيروين” المخدرة بلغت 708,6 جرام، كانت مُخبأة داخل أحشاء أحد المسافرين.
وأوضح سلطان الفهيد مدير عام جمرك مطار الملك خالد الدولي، أنه عند إجراء عملية الكشف والمعاينة المعتادة على ركاب إحدى الرحلات القادمة إلى المملكة اشتبه المراقب الجمركي بأحد ركاب الرحلة، وتم إخضاعه للتفتيش الذاتي، وذلك بعرضه على جهاز فحص الأحشاء، وبالفعل أكدت نتيجة الفحص إيجابيتها.
وأضاف أنه عُثر بداخل أحشاء الراكب على 90 كبسولة تحتوي جميعها على 708,6 سبعمائة وثمانية جرامات وستة أجزاء من الجرام من مادة “الهيروين” المخدرة. مشيراً إلى أنه جرى بعد ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة. وفق “أخبار 24”.
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