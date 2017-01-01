اكدت إدارة نادي الاتحاد انها تابعت ما تم تناوله في وسائل الاعلام ومنصات التواصل الاجتماعي حول القرض الملي الذي حصل عليه النادي في الموسم الماضي بقيمة خمسين مليون ريال لسداد مستحقات عدد من القضايا الخارجية المترتبة على النادي وعليه يود المجلس ان يوضح التالي:
1- بناء على تقرير اللجنة المكلفة بمتابعة اوجه صرف القرض المالي فإنه قد تم صرف المبلغ بالكامل في سداد عدد من القضايا الخارجية على النادي وفقا للضوابط التي تم اعتمادها من الهيئة العامة للرياضة الرئاسة العامة لرعاية الشباب حينها.
2- وحول ما اثير من لغط حول عمل اللجنة الثلاثية للإشراف على صرف القرض المالي فانه بناء على ما توفر لمجلس الادارة الحالي من معلومات ومستندات يؤكد بان هذه اللجنة قامت مشكورة بدورها على الوجه المطلوب.
3- فيما يخص تداعيات قضية اللاعب الارجنتيني مانسو فقد قام نادي الاتحاد في شهر اكتوبر 2015م بسداد المبالغ المستحقة من القرض المذكور اعلاه.
4- وبالنسبة لمبلغ 9279 دولار الذي يمثل عمولات واتعاب في قضية اللاعب مناسو فقد ظهر الخلاف عليه في وقت لاحق من عام 2016م.
حيث تلقى النادي خطابا يفيد بضرورة سداد مبلغ 9279 دولار إلا ان الموظف المسؤول في النادي حينها توقع باجتهاد خاطئ انه نفس المبلغ الذي سدد للاعب في اكتوبر 2015م دون ابلاغ ادارة النادي بهذا الخطاب فيما لم تتابع امانة الاتحاد السعودي مع النادي ما تم اتخاذه حيال هذا الخطاب من اجراء كجانب كتذكير الامر الذي نتج عنه تأخر السداد في الوقت المحدد، علما بان ادارة النادي توصلت الى اتفاق مع الممثل القانوني للاعب والذي بدوره قام بمخاطبة الاتحاد الدولي لكرة القدم لتعليق حسم النقاط ولاتزال الادارة تواصل اتصالاتها في هذا الخصوص ، وادارة النادي اذ توضح هذه التفاصيل فأنها تنطلق من مبدا الشفافية والوضوح مع محبي النادي وجماهيره وتؤكد انها ستسعى بكل ما تملك لضمان الحفاظ على حقوق النادي ومتابعتها بكافة الطرق والوسائل المشروعة مدعومة بتوفيق الخالق ثم متابعة ودعم الرجال الاوفياء للرياضة ولنادي الاتحاد والله ولي التوفيق. وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج