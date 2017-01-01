وجه عضو الاتحاد السعودي الموقوف عبداللطيف بخاري رسالة لأتحاد القدم الجديد برئاسة عادل عزت ونائبه ياسر المسحل وذلك من خلال شبكة التواصل الاجتماعية تويتر.
ونشر بخاري تغريدات بعد اعلان الفائزين بمنصب الرئيس ونائبه وقال : آمل أن يكون المجلس القادم مُكمّل ومُطوّر لعمل الاتحاد السابق أروم أن تكون كل قرارته تطبخ على طاولة المجلس وأن لا يقبل أي طبخة لقرار جاهز.
واضاف : أبارك من القلب فوز سعادة الدكتور عادل عزت كرئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم وندعو للمجلس الجديد بالتوفيق والسداد لما يخدم كرة القدم، و أبارك لسعادة الأستاذ ياسر المسحل منصب نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم مع دعواتي بالتوفيق والسداد. وفق “النادي”.
يذكر أن المنافسة على كرسي اتحاد القدم شهد منافسة بين عادل عزت وسلمان المالك وانتهت لمصلحة الأولى الذي حصد 25 صوتا من 42، فيما حصل المالك على 17 صوت بعد مغادرة أبو عظمة الذي لقى صوتا واحد في الجولة الاولى، وثانيا خالد المعمر في الجولة الثانية.
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