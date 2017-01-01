كشفت مصادر اتحادية عن اقتراب المفاوض الاتحادي من حسم أولى صفقات يناير, بعد انتهاء المفاوضات مع لاعب وسط الاتفاق علي الزقعان.
وقالت المصادر أن المفاوض الاتحادي عبد الله شرف الدين أنهى الاتفاق مع نجم وسط أبناء الشرقية علي الزقعان وحصل على توقيعه لنادي الاتحاد لمدة خمس سنوات ولم يتم الكشف عن المقابل المادي للصفقة, ويتبقى فقط موقف نادي الاتفاق من الصفقة, وهل سيوافق على انتقال اللاعب في فترة الانتقالات الشتوية الحالية, أم سيرفض ويتم الانتقال بعد انتهاء عقد اللاعب ويعد اللاعب علي الزقعان من أبرز لاعبي الوسط في نادي الاتفاق ولفت الأنظار بشدة إليه هذا الموسم, ويعده الخبراء أحد أبرز لاعبي الوسط في الدوري السعودي هذا العام. وفق “أخبار 24”.
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