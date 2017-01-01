اعلن رئيس مجلس ادارة نادي الهلال الامير نواف بن سعد ان مجلس ادارة النادي قرر الاستفادة من الاربع طواقم التحكيمية الاجنبية بالإضافة الى مخاطبة الاندية التي ستلعب ضد الهلال لطلب حكام اجانب في قادم الايام .
وبين الرئيس الهلالي ان لجنة الانضباط لم تنظر بخطابهم للتحقيق مع تركي الخضير الذي تلفظ على لاعبيهم مبيناً بان الخضير ملي بالأحداث المثيرة واخرها احتسابه لكرتين دون طرد اللاعب في مباراة الاتحاد والقادسية وخلافه مع رجل امن في مباراة الهلال والتعاون في الدور الاول .
واضاف الرئيس الهلالي بانهم احتجوا على الحكم القرني ولكنهم لم يتحدثوا عنه كما حدث مع الخضير كون القرني طرد ادواردو بعد تلفظه ولكن ما حدث مع سلمان امر مختلف .
وبارك الامير نواف بن سعد فوز عادل عزت في انتخابات الاتحاد السعودي مبيناً بان صوتهم كان سيذهب لاي شخص غير سلمان المالك الذي يحترمه شخصياً ولكنه يستحيل ان يصوت الهلال لشخص اساء له في اي وسيلة متمنياً بان تستمر ايجابيات الاتحاد الحالي والتي اتضحت في اكتساح البرقان والمقرن لنتائج التصويت اليوم واستمرارهم مع الاتحاد الجديد . وفق “النادي”.
وعن الفترة الشتوية والتغييرات المنتظرة بعد صدارته قال الرئيس الهلالي انهم يحترمون التعاون وكانوا قادرين على زيادة النتيجة ولكن الفريق حصد الاهم كاشفاً في الوقت ذاته ان البرازيلي تياقو الفيس هو اول اللاعبين الراحلين بينما سيحدد لاحقاً بديله بحسب احتياجات المدرب وعن التجديد لنجمي الفريق سلمان الفرج وسالم الدوسري ابدى رئيس الهلال امنيته باستمرار الثنائي موضحاً في الوقت ذاته بان النادي لن يدفع اي مبالغ فلكية في مفاوضات التجديد او الاستقطاب
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