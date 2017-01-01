أكد عضو لجنة الاستثمار والأوراق المالية في الغرفة التجارية والصناعية بالرياض، عبدالله المغلوث، أنّ فرض الرسوم على العمالة سيشكل عبئاً على أرباب العمل والعمالة الوافدة والوافدين المرتبطين بمرافقيهم.
وطالب المغلوث -حسبما نقل موقع «تواصل»- بضرورة توطين الوظائف من خلال البيئة العمالية المحلية، مشيرًا إلى أن الرسوم ستنعكس على المستوى العقاري لأن جزءاً من الوافدين وعوائلهم يجدون تلك الرسوم عبئا عليهم، لذلك يفضلون الرحيل على البقاء بالمملكة، وهنا تبدأ المشكلة تجاه الملاك العقاريين، حيث إن الشقق والمحلات لن تجد من يستثمرها.
وأوضح أن فرض الرسوم على العمالة، سينعكس على القطاع سواء أكان على المقاولين أو مواد البناء والمنتجات الاستهلاكية والغذائية، وسوف ترتفع الأسعار، والمتضرر المواطن، وهذا يشكل ضرراً على جاذبية بيئة العمل.
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