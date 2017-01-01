كشف المتحدث الأمني لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي، أن المطلوب محمد حسين علي العمار هو من وجه بتنفيذ جريمة اختطاف القاضي المختطف محمد الجيراني.
وأوضح اللواء التركي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بعد ظهر اليوم “الأحد”، أن الجهات الأمنية لم ترصد أي محاولات لاستهداف أو اختطاف شخصيات أخرى في القطيف، مشيراً إلى أنه لا يستبعد أن تكون مواقف القاضي الجيراني وراء اختطافه، خاصة أن منزله سبق أن تعرض لمحاولة الحرق، كما تعرضت سيارته للاعتداء والعبث.
وجدد المتحدث تأكيده، أن الجهات الأمنية لم تتوصل بعد إلى مكان القاضي المختطف، مستدركاً بأن هناك معلومات حول هوية المشاركين ومن هم وراء العملية تصل للجهات الأمنية من مواطنين لكن تعتبر معلومات غير كافية للوصول لمكان القاضي المختطف.
وعلى صعيد ذي صلة، أشار اللواء التركي إلى أن الأجهزة الأمنية تتابع وترصد عن كثب السعوديين المنضويين تحت المنظمات الإرهابية في الخارج، للتعامل مع من يحاول منهم العودة إلى المملكة، مؤكدا أن الأجهزة الأمنية تعرفهم تمام المعرفة. وفق “أخبار 24”.
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