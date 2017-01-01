كشفت القنصلية العامة للمملكة في إسطنبول بتركيا عن وفاة 5 مواطنين سعوديين، وإصابة نحو 10 آخرين في الهجوم المسلح الذي وقع صباح اليوم “الأحد” بأحد النوادي الليلية بمدينة إسطنبول التركية.
وقال القائم بأعمال القنصلية عبدالله الرشيدان إن القنصلية تتابع مع الأجهزة الأمنية التركية القضية لمعرفة العدد النهائي للمصابين، لافتاً وفقاً لصحيفة “الرياض” إلى أنهم يتابعون كذلك حالة المصابين.
ودعا جميع المواطنين الموجودين بإسطنبول للتواصل مع القنصلية في حال تعرضهم لأي ضرر.
وكان الهجوم الذي نفذه أحد المسلحين أسفر عن وفاة 35 شخصاً وإصابة نحو 40 كانوا يحتفلون بالعام الميلادي الجديد في أحد النوادي الليلة الذي يقع بوسط مدينة إسطنبول.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج