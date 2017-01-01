أكد المتحدث الأمني بوزارة الداخلية، أن الجهات الأمنية تعرفت على هوية عدد من المشاركين في اختطاف القاضي بدائرة الأوقاف والمواريث محمد الجيراني، حيث ألقت القبض على 3 منهم وتلاحق 3 آخرين.
وتابع المتحدث موضحاً، أن الأجهزة الأمنية بمحافظة القطيف، ظلت تباشر بلاغ اختطاف القاضي من أمام منزله ببلدة تاروت، يوم الثلاثاء 14/3/1438هـ، وتوصلت إلى أن هناك 3 شاركوا في الجريمة برصد تحركات المجني عليه، وهم الموقوفون “عبدالله درويش، ومازن القبعة، ومصطفى سهوان”.
كما كشفت التحريات عن هوية 3 جناة شاركوا بالتنفيذ المباشر لجريمة الاختطاف، وهم “محمد حسين علي العمار، وميثم علي محمد القديحي، وعلي بلال سعود الحمد” وهم ممن نشرت أسماؤهم ضمن قائمة تضم 9 مطلوبين للأجهزة الأمنية في 29/1/1438هـ، مشيرة إلى وجود شركاء لهم تقتضي مصلحة التحقيق عدم الكشف عن أسمائهم. وفق “أخبار 24”.
وحذرت الوزارة أن كل من تشير التحقيقات إلى إخفائه معلومة تتعلق بالجريمة أو هوية المتورطين فيها يعد شريكاً لهم، داعية الجميع للتعاون معها، معلنة عن مكافأة تصل لمليون ريال لمن يدلي بمعلومات تساعد على اعتقال أحد الجناة، وتصل المكافأة لخمسة ملايين في حال ساعدت المعلومات على القبض على أكثر من مطلوب.
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