أوضح السفير الهندي بالمملكة أحمد جاويد، أن أكبر جالية بالمملكة هي الجالية الهندية بنحو 4 ملايين فرد، موزعين في جميع مناطق المملكة، وأن هناك 10 مدارس هندية بالمملكة تعمل تحت إشراف السفارة ووزارة التعليم السعودية.
وأضاف السفير، أثناء حديثه لبرنامج “حوار دبلوماسي” على “روتانا خليجية”، أن العلاقات بين البلدين ضاربة في القدم، وأن حجم التبادل التجاري بينهما بلغ 39 مليار دولار، وأن التعاون العسكري والأمني تجاوز مرحلة التدريب لمستويات أخرى، فضلاً عن الاتفاقية المشتركة لمكافحة الإرهاب.
وفيما نوه جاويد برؤية المملكة 2030، معتبراً إياها خريطة طريق شاملة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، أشار إلى أن انتشار الجالية الهندية في أنحاء المملكة المختلفة دفعه لزيارة معظم المناطق والمحافظات السعودية.
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وفق “أخبار 24”.
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