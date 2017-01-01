كشفت إحصائية للجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بالكويت، أن 5637 فرداً من البدون عدّلوا أوضاعهم إلى الجنسية السعودية من أصل 8157 مقيماً عدلوا أوضاعهم منذ مطلع عام 2011 حتى نهاية عام 2016م.
وأوضح مدير إدارة تعديل الأوضاع في الجهاز العقيد محمد الوهيب، وفقاً لـ”كونا”، أن 923 مقيماً عدّلوا أوضاعهم للجنسية العراقية في نفس الفترة، و816 للجنسية السورية، في حين عدّل 94 مقيماً أوضاعهم للجنسية الإيرانية، و49 للجنسية الأردنية، بينما عدل 638 مقيماً لجنسيات أخرى.
وأضاف العقيد الوهيب، أن من يعدّل أوضاعه يحصل على إقامة مجانية فوراً له ولأفراد أسرته، ويحصل على حق التعليم والعلاج وبطاقة التموين، وستكون له أولوية التوظيف بعد الكويتيين في الجهات الحكومية، كما يُعفى من شهادة الراتب عند التقدم للحصول على رخصة قيادة كويتية.
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