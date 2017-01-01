استغنى الأرجنتيني رامون دياز مدرب فريق الهلال عن خدمات البرازيلي تياجو ألفيس لاعب الفريق، وأبعده عن القائمة المستدعاة للدخول في معسكر إعدادي تحتضنــه العاصمة الإماراتية أبوظبــي خلال فترة التوقف المقبلة.
وإلى جانب ألفيس، انضـم عبدالعزيـــز الدوسري وفهد غازي، في إشارة واضحــة إلى عدم حاجة الجهاز الفني لخدماتهما، وإمكانية خروجهما من النادي بنظام الإعارة في فترة الانتقالات الشتوية التي تنطلق يوم الأربعاء المقبل. ومنح رامون دياز لاعبي الهلال إجازة لمدة خمسة أيام، اعتباراً من غد (الإثنين)، وعلى أن يعاود اللاعبون التدريبات يوم السبت المقبل، قبل المغادرة إلى المعسكر الخارجي والذي يلعب فيه الفريق لقاء ودياً مع فريق روستوف الروسي يوم 13 يناير المقبل.
وتقرر أن يخضع المهاجــم الشــــاب مجاهد المنيــع إلى فحوصــات طبيـــة اليوم (الأحد) بجانب زميله الأوروجوياني نيوكلاس ميليســي، للوقوف على الإصابات التي تعرضا لها خلال اللقاء أمام فريق التعاون، والذي كسبه الهـــلال 4ـ2 أمس (السبت) في الرياض، ضمن الجولة 15 لبطولة دوري المحترفين. وفق “الرياضية”.
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