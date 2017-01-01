أعلن لاعب الأهلي السابق والرائد الحالي، سعيد المولد، أن مباراة الرائد والوحدة هي آخر مباراة له مع فريق الرائد، مؤكدا أنه سينتقل، خلال الأيام المقبلة، إلى نادٍ يقدّره ويحترم إمكانياته.
هذا وكانت تقارير صحفية قد ذكرت أن اللاعب سينضم لصفوف الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية، بتوصيةٍ من المدرب كريستيان جروس.
جدير بالذكر أن تصريحات المولد جاءت بعد هزيمة الرائد أمام الوحدة 2 ـ 1، وذلك في اللقاء الذي جمعهم أمس ضمن الجولة الـ 15 من دوري جميل للمحترفين. وفق “جول كوم”.
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