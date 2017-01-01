أشادت صحيفتا الماركا والموندو الإسبانيتان بفريق الاتحاد عقب مباراته مع أتلتيكو مدريد الإسباني أمس الأول على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ضمن احتفالاته بمرور 90 عاما على تأسيس النادي، حيث كتبت الموندو «الاتحاد سبب قلقا لفريق الأرجنتيني سيميوني.. وخيمينيز أنقذه بهدف الفوز في مباراة امتلأ ملعبها بعدد 62 ألف مشجع جعلوا اللقاء في قمة الروعة».
وعلى الصعيد نفسه، انتعشت خزينة الاتحاد بمبلغ يفوق الـ15 مليون ريال كعائد من احتفاليته أمس، 3 ملايين منها قيمة دخل تذاكر الدخول، فيما توزع باقي المبلغ بين عوائد الرعاة والشركات والمؤسسات.
من جهة أخرى، أنهى المفاوض الاتحادي عبدالله شرف الدين كل ما يتعلق بانتقال لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق علي الزقعان إلى النمور خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، مستفيدا من دخول اللاعب فترة الأشهر الستة وعدم رغبته في تجديد عقده مع ناديه بعد أن رفض العرض المقدم له مقابل الاستمرار مع فارس الدهناء. وفق “مكة”.
كما كان لموقف اللاعب وكلمته الدور الأكبر في إتمام الصفقة التي لم يعلن عن تفاصيلها وأرقامها المالية.
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