رفع مجلس إدارة نادي الهلال استئنافاً للاتحاد السعودي لكرة القدم لقرار لجنة الانضباط بإيقاف لاعب فريق الهلال “سلمان الفرج” لأربع مباريات رسمية.
وكان سلمان الفرج قد تعرض للطرد من حكم لقاء الهلال امام النصر بعد نهاية المباراة اثر مشادة كلامية مع حكم اللقاء تركي الخضير في دور الاربعة من كأس سمو ولي العهد بعدها صدر قرار لجنة الانضباط التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم بإيقاف الفرج اربع مباريات رسمية.
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