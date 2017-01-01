شن احمد المرزوقي رئيس النادي الاهلي هجوما على حكم مباراة فريقه مع الفتح سلطان الحربي، وقال لـ»المدينة»: كاد الحكم أن يحرمنا من النقاط الثلاث عندما تغاضى عن ركلة جزاء صحيحة لعلي عواجي الذي تعرض لعرقلة من حارس مرمى الفتح، وإلى متى معاناتنا مع التحكيم.
وأضاف: لم نكن جيدين في الشوط الأول بسبب تكتل لاعبي الفتح في ملعبهم، ورغم إضاعة المؤشر لفرصة سهلة كانت كفيلة بأن تجعل الفتح يفتح ملعبه، وسنواصل المشوار نحو الظفر بالصدارة، خاصة ان الفارق ثلاث نقاط فقط.
وتابع: الآن المدرب منح جميع اللاعببن إجازة لمدة أسبوع ثم العودة والاجتماع مع المدرب لتحديد احتياجات الفريق، وبالنسبة لفترة التوقف فنحن بحاجة لها ومفيدة للفريق لتجهيز المصابين الذين بعودتهم ستزداد قوة الأهلي وبريقه بدعم الرمز الأمير خالد بن عبدالله وجماهيره الوفية. وفق “المدينة”.
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