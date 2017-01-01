أجرى رئيس لجنة التنمية الإجتماعية الأهلية باليمامة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالرحمن الداعج عملية جراحية تكللت بالنجاح ولله الحمد والمنة .
زار الشيخ عبدالعزيز الخرج هذا الأسبوع بعد شفائه ، والخرج اليوم تحمد الله على سلامته ، وتتمنى له دوام العافية .
يذكر أن الشيخ “الداعج” واليمامة يستعدان لاستقبال أمير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر والذي سيفتتح الحلم اليمامي الذي تحقق على أيدي رجالات اليمامة الأوفياء “المركز الاجتماعي” ، وذلك ضمن زيارته المرتقبة الشهر القادم .
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