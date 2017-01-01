ذكرت مصادر صحفية أن المحكمة الجزائية بالدمام كانت قد أصدرت حُكمًا يقضي بسجن كل منهم 6 أشهر، و200 جَلْدة، فيما ضاعفت محكمة الاستئناف العقوبة إلى سنة لكل منهم و200 جَلْدة.
وقال مصدر قضائي مطلع حسب موقع “سبق”: إن مضاعفة العقوبة على الجناة جاء لردعهم وتأديبهم؛ إذ إن إظهار العورة أمام الناس أمرٌ محرم، وقد نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك أجمع أهل العلم على أنه لا بد من ستر العورات، وأن ستر العورات عن العيون واجب. مؤكدًا أن ما فعله الشبان الثلاثة أمر محرم، وفيه مجاهرة، وأن عقوبة هذا الفعل التعزير؛ لذا تمت مضاعفة الحكم.
يذكر أن شرطة المنطقة الشرقية قد ألقت القبض على ثلاثة شبان في شهر إبريل الماضي؛ كانوا يتجولون في كورنيش الدمام شبه عراة، وذلك بعد مرور ساعات على تداول صور ومقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر ممارساتهم المخلة بالآداب؛ إذ كان الشبان الثلاثة يقودون دراجات نارية في ساعة متأخرة من الليل في أحد المواقع بمدينة الدمام بملابس مخلة بالآداب.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج