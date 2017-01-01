وثق مقطع فيديو جولة أمير منطقة الرياض رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض الأمير فيصل بن بندر، التي افتتح خلالها عدداً من مشاريع الطرق الجديدة التي نفذتها أمانة منطقة الرياض.
وشملت المشاريع، إنشاء أنفاق بطريق الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول عند تقاطعه مع كل من طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز وشارع موسى بن نصير، ومشروع تطوير وتحسين شارع الملك سعود ومشروع تطوير وتحسين طريق الصحابة، ومشروع تحسين وتطوير الشريط التجاري، في المنطقة المحصورة بين طريق الملك فهد غربا وشارع العليا شرقا.
وبدت المشاريع الجديدة التي افتتحها الأمير فيصل بن بندر أكثر جذباً وجمالاً، ظهر ذلك على جدران وتصميمات العديد من الأنفاق والكباري وما احتوته من ألوان متغيرة ولمسات جمالية ومناظر بديعة تزيد من جمال العاصمة.
وفق “أخبار 24”.
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